В УНІАН відбудеться прес-конференція «Ситуація в «Ощадбанку»: нові призначення»

Сьогодні об 11.30, в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик,4) відбудеться прес-конференція на тему: «Ситуація в «Ощадбанку»: нові призначення». У прес-конференції приймуть участь голова правління ВАТ «Ощадбанк» Анатолій Гулей, голова наглядової ради ВАТ «Ощадбанк» Данило Волинець, (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на месці за редакційними посвідченнями.

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