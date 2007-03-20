В УНІАН відбудеться прес-конференція «Ситуація в «Ощадбанку»: нові призначення»

09:06, 20 березня 2007
Суспільство
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Сьогодні об 11.30, в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик,4) відбудеться прес-конференція  на тему: «Ситуація в «Ощадбанку»: нові призначення». У прес-конференції приймуть участь голова правління ВАТ «Ощадбанк» Анатолій Гулей,  голова наглядової ради  ВАТ «Ощадбанк» Данило Волинець, (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на месці за редакційними посвідченнями.

 

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