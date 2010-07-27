Сьогодні – восьма річниця Скнилівської трагедії

27 липня 2002 року під час авіашоу поблизу Львова внаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 осіб, серед яких було 28 дітей.

У Львові відбудуться жалобні заходи. Потерпілі зберуться на місці падіння літака і візьмуть участь в екуменічній молитві. Опісля вони молитимуться на Голосківському цвинтарі, де поховані неідентифіковані останки людських тіл, і на могилах своїх рідних.

Радіо Свобода