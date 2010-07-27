Сьогодні – восьма річниця Скнилівської трагедії

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08:35, 27 липня 2010Суспільство
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У Львові відбудуться жалобні заходи
27 липня 2002 року під час авіашоу поблизу Львова внаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 осіб, серед яких було 28 дітей.
У Львові відбудуться жалобні заходи. Потерпілі зберуться на місці падіння літака і візьмуть участь в екуменічній молитві. Опісля вони молитимуться на Голосківському цвинтарі, де поховані неідентифіковані останки людських тіл, і на могилах своїх рідних.
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