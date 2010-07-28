Міліція не випустила з міста харків’ян, які їхали на Хресний хід до Києва

Групу харків’ян, які 27 липня зібралися їхати на Хресний хід до столиці з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України, міліція не випустила з міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.

“Із Харкова до Києва мала рушити група прочан, що воліли взяти участь у хресній ході до річниці Хрещення України-Русі. Серед них були, зокрема, й активісти ВО «Свободи». Проте мікроавтобус з прочанами так і не зрушив з місця через заборону міліції”, - йдеться у повідомленні.

“Вочевидь, - припускають у ВО “Свобода”, - обласне УМВС побачило в учасниках духовної поїздки небезпечних екстремістів, що становлять загрозу життю і здоров‘ю московському патріарху КИРИЛУ, скандальний візит якого до України триває днями”.

Як поінформували в прес-службі партії, за розкладом автобус з прочанами мав від‘їхати від станції метро «Холодна Гора» о 23.00. Незадовго до цього до нього під‘їхали три автомобілі Державтоінспекції. Після тривалої розмови з міліціонерами водій орендованого транспортного засобу повідомив пасажирам, що в мікроавтобусі знайдено критичні неполадки, а тому він не може рухатися далі.

Намагання свободівців з‘ясувати у працівників ДАІ фактичну причину заборони на виїзд із Харкова були цинічно проігноровані, стверджують у прес-службі.

«Свобода» переконана, що в Україні 27-28 липня “відпрацьовується цинічна схема «покарання» українців, що всупереч планам високого московського «гостя» наважилися мирно відзначити велике національне духовне свято”.

Крім того, на переконання ВО “Свобода”, “брутальне поводження міліції та її мотивація не залишають сумніву в тому, що командування «спецоперацією» проводиться за ланцюжком: обласні УМВС – Міністерство внутрішніх справ – Адміністрація Президента України – Федеральна служба безпеки Російської Федерації”.

Як повідомлялося, 28 липня поточного року у Києві має відбутися хресна хода, організована Українською православною церквою Київського Патріархату до роковин Володимирового Хрещення Русі. Хода запланована за маршрутом від Свято-Володимирського собору до Володимирської Гірки. Як повідомляє офіційний сайт УПЦ КП, станом на пізній вечір 27 липня автобуси з прочанами блокуються в усіх регіонах України, перш за все – західних.