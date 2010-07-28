Росія повинна відмовитися від усіх винятків у зоні вільної торгівлі

Росія повинна відмовитися від усіх винятків і вилучень у новій Угоді про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між країнами СНД, переконаний заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

В.МУНТІЯН зазначив, що саме цього хоче досягти під час підготовки проекту Угоди Україна.

«Вестимемо переговори, доводитимемо необхідність цього. Росія повинна відмовитися від виключень і вилучень. Ми, готуючи проект документа, виходимо з національних інтересів – це пріоритет. У процесі минулих переговорів Росія вже зняла деякі свої зауваження», - сказав В.МУНТІЯН.

Він також зазначив, що в процесі переговорів про створення ЗВТ є деякі проблеми, що стосуються трубопровідного транспорту. «Росія хоче виділити трубопровідний транспорт окремим пунктом, щоб регулювати його особливим порядком. Але наша позиція - норми повинні діяти стосовно всіх видів транспорту. Ми вивчаємо ситуацію, проводимо консультації на рівні експертів. Росія заробляє на ціні газу, а ми - на транзиті. Якщо вона хоче знизити ризики і витрати під час транзиту, то ми зацікавлені, щоб вартість транспортування і зберігання газу була вищою. Повинен діяти наступний принцип: якщо хтось йде на поступки, то він повинен одержати щось натомість», - підкреслив заступник міністра економіки України.

За його словами, Угоду про зону вільної торгівлі між країнами СНД планується підготувати до підписання у 2010 році.

«Ми плануємо винести угоду, якщо вдасться на той час врахувати всі зауваження і пропозиції, на засідання Економічної ради СНД у вересні. Потім, за оптимістичним прогнозом, на Раду глав урядів СНД у жовтні-листопаді поточного року», - заявив В.МУНТІЯН.