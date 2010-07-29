Євро продовжує рости

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8910/7,8960, до 12:00 звузився спред – 7,8920/7,8940. На час закриття торгів встановилися такі цінові рівні – 7,8915/7,8940 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів за курсом – 7,8932 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2613, до 12:00 ціни піднялися до 0,2614/0,2616. На час закриття торгів ціни підвищилися – 0,2613/0,2617. У Росії курс долар-рубль дещо знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,1550 (-0.0835).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3035/1,3037, а до 14:00 пошли вгору – 1,3074/1,3076. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2890/10,2980, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,3105/10,3170. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні підвищилися до 10,3250/10,3310.