У МНС інша версія, звідки дим над Києвом

У Міністерстві З питань надзвичайних ситуацій наголошують, що під Києвом не горять торф’яники.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, причиною задимлення столиці є пожежа поблизу міста Ірпінь Київської області. При цьому у МНС ще немає даних про причини цієї пожежі.

Разом з тим, у прес-службі міністерства порадили звертатися за більш детальною інформацією в Управління МНС у Київській області.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Газеты по-киевски», у деяких районах Києва спостерігається задимленість через займання торф`яників в області.

Як пише газета, ще перед вихідними у Київській області відразу в трьох районах почали горіти торф`яники, і хоча пожежні переконують, що вогнища займання поки що невеликі, не варто відкидати можливість задимлення околичних районів столиці. «Адже навколо Києва, в Обухівському, Баришівському, Ірпінському і Броварському районах – величезні поклади торфу», – зазначає газета.

«Зараз горять торф`яники на площі близько 0,2 га в селах Шибенному (Бородянський район) і Забуччя (Києво-Святошинський). У вогні і гектар торфу під селом Леонівка Іванківського району, - розповіла виданню начальник Центру пропаганди Управління МНС Київської області Вікторія РУБАН. - Місцеві пожежні частини заливають їх водою, проте якщо горіння відбувається на великій глибині, погасити надзвичайно важко».

Станом на сьогоднішній ранок у коментарях до статті в «Газете по-киевски» на її сайті кияни з різних районів міста відзначають наявність задимленості. Таке можна спостерігати і в центрі столиці, де знаходиться редакція УНІАН.