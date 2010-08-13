Митниця прагне взяти під контроль ринок зерна

На сьогодні митники відібрали зразки пшениці з 16 суден, що знаходяться в українських портах. Зокрема, по трьом з них результати експертизи позитивні, по чотирьох – негативні, а в очікуванні результатів знаходяться 9 суден із загальним завантаженням 95 тис. тонн.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови Державної митної служби України Сергій СЬОМКА.

За його словами, основні заходи з перевірки якості зерна, що експортується, митники застосовували, починаючи з серпня. По трьох партіях (майже 20 тис. тонн пшениці) з шістнадцяти суден, з яких були відібрані зразки пшениці для експертизи відповідності якості, митники вже одержали позитивні висновки про відповідність заявленої якості зерна, що експортувалося. По партіях, завантажених на 4 судна, одержані негативні висновки, що стало підставою для порушення справи про порушення митних правил і кримінальних справ. «Сьогодні продовжується робота з опрацювання питання відбору проб на суднах, які вже підходять на завантаження», – повідомив представник Держмитслужби.

Вантажі, на яких були виявлені невідповідності відібраних проб заявленій якості зерна, прямували до Німеччини, Швейцарії, Нідерландів і Грузії.

Крім того, митники упевнені, що до порушень, пов`язаних із підробкою документів на якість зерна, що експортується, причетні і власники складів.

«Я не вивчав детально питання суті порушень, які були виявлені в процесі перевірки зернових складів, але хочу сказати, що є упевненість в тому, що це взаємопов`язані порушення», – зазначив С.СЬОМКА.

Крім того, на думку заступника голови Держмитслужби, необхідно упорядкувати діяльність бірж, на яких здійснюється торгівля експортним зерном. За його словами, представники відомства звернулися до Міністерства аграрної політики з пропозицією уніфікувати порядок їх роботи. «Треба скоротити кількість таких бірж, треба підсилити контроль за значним обсягом експорту зерна. За останні роки втрачена комплексність контролю за таким експортом», – сказав С.СЬОМКА.

Також він пояснив, що митні органи почали перевірки експорту зерна, оскільки даний ринок є достатньо закритим для держорганів, хоча за останні роки було зроблено немало спроб встановити контроль над ним.

«Державна митна служба робила спроби протягом останніх декількох років реалізувати певні заходи контролю по цьому ринку, проте всі вони закінчувалися достатньо агресивною реакцією як з боку відповідних трейдерів, так і з боку посадовців, які фактично не давали митниці можливості активно втрутитися в контроль за дотриманням законодавства при експортних операціях», – сказав представник Держмитслужби.