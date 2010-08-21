Старійшини Харківщини вимагають позбавлення Суркіса звання

Представники ради старійшин Харківщини вимагають скасування санкцій Федерації футболу України щодо ФК «Металіст» і позбавлення президента ФФУ Григорія СУРКІСА звання «Почесний громадянин Харківської області».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому листі знаних діячів Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, керівникам Харківської області, обласній Федерації футболу, українським ЗМІ і громадянам України.

Автори листа вважають «несправедливим і таким, що загрожує громадській злагоді, рішення контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) ФФУ зняти 9 очків з «Металіста» в нинішньому чемпіонаті України. На їхню думку, «висновки КДК засновані на неперевірених даних і суперечать рішенню органів цивільного правосуддя в особі прокуратури».

«Ні для кого не секрет, - говориться в листі, - що «справа» про матч, зіграний два роки тому і який нібито має договірний характер, була створена штучно. Ротація гравців і тренерів, характерна для вітчизняного футболу, дозволила максимально заплутати слідство і мінімізувати шанси на справедливе рішення. Таким чином, немає сумнівів у тому, що КДК було прийняте заангажоване рішення, яке не тільки абсурдно як з погляду футбольного арбітражу, так і з погляду людської етики, але й суперечить правовим нормам. Мабуть, тому в ньому боязко винесено ганебний вердикт, але не наведено аргументів, які хоч якось виправдали б несправедливий вирок».

Автори листа переконані, що рішення КДК ФФУ - це «умисна образа» для всього Харківського регіону. «Ті, хто стимулював його появу на світ, мабуть, забули, що наше місто є колискою українського футболу і вже більше 110 років активно сприяє розвитку цього прекрасного виду спорту, подарувало країні десятки видатних футболістів, вносить величезний внесок в підготовку України до прийому Євро-2012», - наголошується в заяві.

Старійшини вважають, що «столиця Слобожанщини визнана еталоном за темпами підготовки до майбутнього чемпіонату» (зокрема й на рівні УЕФА), місто і область готуються до Євро-2012. На їхню думку, «величезну роль в цьому грає ФК «Металіст» і його президент Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ».

«Керівники УЕФА, які відвідували Харків, неодноразово висловлювали захоплення темпом і якістю зведення об`єктів інфраструктури клубу, які через два роки приймуть вболівальників зі всього світу», - говориться в листі.

«Мабуть, відсутність аналогічних компліментів щодо інфраструктури ФК «Динамо», що фактично належить Г.СУРКІСУ, - вважають автори листа, - породжує у голови ФФУ відчуття чорної заздрості та бажання принизити Харків – більш активний і успішний у справі підготовки до Євро-2012».

«Абсолютно очевидно, що Г.СУРКІС за допомогою адмінресурсу намагається прибрати з дороги небезпечних для київського «Динамо» суперників в особі клубів «Металіст» і «Карпати» і «без бою» гарантувати столичному клубу участь в єврокубках, що припускає чималі фінансові дивіденди», - вважають автори листа.

На їхню думку, «вчорашні дебюти команд у новому сезоні Ліги Європи, де «Металіст» здобув перемогу, а ФК «Карпати» зіграли бойову нічию, лише підтверджує це припущення».

Така політика ФФУ, вважають старійшини, «з високим ступенем вірогідності може призвести до негативних наслідків соціального характеру не тільки в масштабі харківського регіону, але й в масштабах всієї країни. Обурення вболівальників політикою ФФУ може вилитися в напруженість і соціальний вибух, чим напередодні виборів до місцевих рад можуть скористатися певні політичні сили».

«Фактично, особисті амбіції господаря «Динамо» Г.СУРКІСА, який стоїть за цим рішенням, можуть призвести до нагнітання напруженості і порушень громадського порядку», - наголошується в листі.

Старійшини заявляють, що вони не можуть дозволити «корумпованим керівникам ФФУ ганьбити український футбол і плямувати чесне ім`я ФК «Металіст».

Лист підписали почесні громадяни Харкова і Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ визнав договірним матч 26-го туру 17-го чемпіонату України між клубами «Металіст» (Харків) і «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 року, і зняв з обох команд по 9 очок у нинішньому розиграші Прем`єра-ліги, а також наклав інші санкції.

18 серпня 2010 року ФК «Металіст» подав апеляцію на рішення контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ.

21 серпня на знак протесту проти рішення КДК ФФУ головний тренер «Металіста» Мирон МАРКЕВИЧ подав у відставку з поста головного тренера національної збірної України.