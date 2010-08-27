ЗМІ: Бойко придумав, як розрахуватися з Фірташем

У Міністерстві палива та енергетики України розроблена схема розрахунку з RosUkrEnergo і "Газпромом".

Про це пише газета «Коммерсант - Украина», посилаючись на високопоставлені джерела в RUE, "Газпромі" і Мінпаливенерго.

Зокрема, за даними видання, "Нафтогаз" погодив з RosUkrEnergo (RUE) схему повернення останньою 12 млрд. кубометрів газу. Компанія має намір повернути паливо відразу після того, як рішення про повернення палива, прийняте Стокгольмським арбітражним судом, буде підтверджене в касаційній інстанції.

«Схема дасть змогу Україні підготуватися до опалювального сезону, а акціонерам RUE виручити 1,89 млрд. доларів. НАК "Нафтогаз України" і RosUkrEnergo погодили схему повернення 12,1 млрд. кубометрів газу», - сказали газеті джерела.

Спір між компаніями має бути розглянутий у Вищому господарському суді, і у разі вирішення на користь RUE "Нафтогаз" протягом кількох днів спише газ на користь швейцарської компанії, розповів співрозмовник «Коммерсанта» в Мінпаливенерго. Утім далі НАК скористається правом вимоги від RUE 1,7 млрд. дол. за договором переуступки боргу з "Газпромом". RUE поверне цю суму у вигляді газу з розрахунку поточної імпортної ціни 248,72 дол. за тисячу кубометрів - тобто 6,8 млрд. кубометрів, а 5,2 млрд. кубометрів, що залишилися, має продати на внутрішньому ринку через "УкрГаз-Енерго" (по 50% належать RUE і "Нафтогазу") з мінімальною націнкою, завдяки цьому велика частина прибутку залишиться на рахунках RUE. "Таким чином, баланс газу буде збережений, і Україна зможе пройти зиму без проблем", - зазначив співрозмовник газети у Мінпаливенерго.

Видання нагадує, що конфлікт за спірні обсяги газу виник на початку 2009 року. Тоді "Нафтогаз" забрав зі сховищ 11 млрд. кубометрів газу, що належав RUE. Підставою для цього стало право вимоги з трейдера боргу в розмірі 1,7 млрд. дол., які "Нафтогазу" переуступав "Газпром". Проте, як стверджують у RUE, відбір газу в рахунок боргу не був оформлений юридично. Після зміни влади в Україні Стокгольмський арбітражний суд розглянув позов RUE і зобов`язав НАК повернути з урахуванням пені 12,1 млрд. кубометрів газу. В середині липня RUE розпочала процес підтвердження цього рішення в українських судах. Минулого тижня "Нафтогаз" подав апеляцію на ухвалу Шевченківського райсуду Києва, що підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу. А керівництво Мінпаливенерго і "Нафтогаза" розпочало переговори з "Газпромом" і RUE про способи його виконання.

Джерело газети в RUE підтвердило інформацію про схему взаєморозрахунків. А високопоставлений співрозмовник у "Газпромі" сказав, що вона була узгоджена заздалегідь, але документально поки що не оформлена: "Найімовірніше, ми діятимемо таким чином, хоча ситуація може й змінитися".

Офіційно ситуацію в Мінпаливенерго, RUE і "Газпромі" не коментують.

Якщо схема буде реалізована в її нинішньому вигляді, акціонери RUE - "Газпром" і Дмитро ФІРТАШ (володіють по 50% компанії) - одержать від продажу газу 1,89 млрд. дол. доходу, підрахував начальник аналітичного відділу ДІК "Брокеркредитсервіс" Максим ШЕЇН. "У 2008 році на купівлю цього газу в RUE пішло близько 1 млрд. дол., - уточнив він. - Таким чином, прибуток компанії від операції складе 890 млн. дол.".

Але запропонована схема займе досить багато часу, і газ компанія може одержати лише в IV кварталі, вважає член комітету Верховної Ради з ПЕК Олександр ГУДИМА. "Якщо перерахунок проводитиметься за поточною ціною газу на ринку, то чим вище ціна, тим менше газу треба повертати. У IV кварталі ціна газу для України може скласти 290 дол. за тисячу кубометрів. Це означає, що повернути доведеться тільки 5,8 млрд., а не 6,8 млрд. кубометрів газу", - пояснив О.ГУДИМА.

На думку М.ШЕЇНА, саме цим можна пояснити такі довгі судові розгляди щодо повернення газу в українських судах. "RUE цілком може затягти судовий розгляд до початку жовтня. Юридично це зробити нескладно", - заявив керуючий партнер адвокатської компанії Astapov Lawyers Андрій АСТАПОВ.