Міліція вивчає причини сильних пожеж під Харковом

Правоохоронні органи вивчають причини виникнення інтенсивних пожеж, які сталися в суботу, 28 серпня, у південних передмістях Харкова.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.

За даними ЦГЗ, у першій половині дня в суботу Харків накрила велика хмара диму, який затягувало з прилеглих до міста південних районів, що викликало певний дискомфорт і тривогу в жителів міста. «На цей час - зазначив представник ЦЗГ, - міліція вивчає причини пожеж у цих районах».

Несподівану появу густого диму відзначили у своїх матеріалах журналісти, які висвітлювали приїзд до Харкова Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Глава держави 28 серпня брав участь у відкритті нового терміналу Харківського аеропорту, розташованого у південній частині міста.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Головного Управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, у суботу, 28 серпня, поблизу прилеглих до обласного центру селищ Харківського району (Безлюдівка, Васищеве, Бабаї, Хорошеве) виникли сильні пожежі. Горіли трава й очерет, вогонь розповсюджувався зсередини територій. Пориви вітру, який дув у бік Харкова, пояснив фахівець, становили до 20 м/с, чим і можна пояснити значне задимлення міста. За його даними, керівництво управління ввело режим посиленого несення служби. Близько 11.00 бригади МНС здійснили 12 виїздів, 9 з яких - на виклик у район вказаних селищ. Загалом того дня на гасіння пожеж загони МНС на Харківщині здійснили близько 50 виїздів. Пожежі були вчасно ліквідовані. Причина пожеж на луках південних передмість Харкова – «занесення відкритого джерела вогню», зазначив І.ЛУПАНДІН.