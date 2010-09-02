Скільки коштує Укртелеком?

Початкова вартість держпакета акцій «Укртелекому», що запланований до приватизації, може становити близько 12 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

При цьому, за його словами, капіталізація пакета акцій даного комунікаційного підприємства, що перебуває в держвласності, становить 10 млрд. 400 млн. грн.

О.РЯБЧЕНКО також відзначив, що, швидше за все, Фонд уже не встигне виставити на продаж у вересні цього року держпакет «Укртелекому».

Проте, за словами голови ФДМУ, Фонд і далі серйозно налаштований провести приватизацію «Укртелекому» цього року.

За його словами, час приватизації «Укртелекому» значною мірою залежить від позиції Міністерства транспорту і зв`язку, в управлінні якого на сьогодні перебуває держпакет акцій підприємства.

Як повідомляв УНІАН, згідно із змінам до щомісячного пооб`єктного приватизаційного плану-графіка виставляння на продаж в липні-грудні цього року, затвердженого наказом ФДМУ від 30 липня 2010 р., Фонд держмайна планує оголосити приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,79% держпакета акцій ВАТ "Укртелеком" у вересні 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв`язку (більш як 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу до Інтернету – більш як 800 тисяч абонентів, і послуги мобільного зв`язку – більш як 460 тисяч абонентів.

Дохід компанії в 2009 році виріс порівняно з 2008 р. на 2,9% і становив 8,4 млрд. грн.