Мін’юст не втручається в справу РУЕ

Міністерство юстиції України не вживатиме жодних заходів з виконання рішення Стокгольмського арбітражу в справі “РосУкрЕнерго” до набуття ним чинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи ситуацію навколо апеляційного оскарження компанією «Нафтогаз України» рішення Шевченківського суду щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

«Оскільки це є спір між господарюючими суб’єктами, Міністерство юстиції поки що не мало жодного відношення і не має. Тоді, коли рішення українського суду в спорі двох суб’єктів набуде законної сили і за заявою однієї із сторін буде отриманий виконавчий лист і скерований до Міністерства юстиції, от з цієї хвилини почнеться повноваження міністерства, і ми почнемо працювати», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва 13 серпня ц.р. підтвердив рішення Стокгольмського арбітражного суду, що зобов`язав “Нафтогаз” повернути швейцарській RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометрів газу і виплатити штраф у товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.