Спецодяг медиків на "швидкій допомозі" не оновлювався більше 5 років

У Хмельницькому з міського бюджету виділено 100 тис. грн на придбання 330 комплектів спецодягу для станції швидкої медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Сергій МЕЛЬНИК.

За його словами, спецформа цих медиків не оновлювалася понад 5 років.

Крім того, С. МЕЛЬНИК поінформував, що до Дня міста (25-26 вересня) за кошти міського бюджету планується закупити 2 автомобілі швидкої медичної допомоги з обладнанням, кожен вартістю 150 тис. гривень.

Довідка УНІАН. Цілодобово на Хмельницькій міській станції швидкої медичної допомоги працює 18 виїзних бригад.