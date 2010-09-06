Україна і Росія підпишуть ще 4-5 угод щодо Чорноморського флоту

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ прогнозує підписання 4-5 угод у розвиток договору про перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв`ю журналістам.

М.ЗУРАБОВ відзначив, що останнім часом активізувалася робота Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ Російсько-Української міждержавної комісії. На даний момент, за його словами, обговорюється перелік угод, які мають бути укладені найближчим часом. Він зазначив, що ці угоди будуть спрямовані на те, щоб «зробити максимально транспарентною діяльність ЧФ РФ для української влади».

При цьому М.ЗУРАБОВ зазначив, що таких угод буде можливо не 13, як планувалося раніше, а 4-5, але при цьому вони даватимуть відповіді на ключові питання, що стосуються перебування російського флоту в Україні.