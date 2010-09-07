Незалежні профспілки обов’язково долучаться до боротьби за санаторії

До боротьби за майно ФПУ, зокрема за санаторно-курортні заклади «Укрпрофздоровниці», обов’язково долучаться незалежні профспілки, тобто профспілкові об’єднання, які сьогодні не входять до складу ФПУ.

Про це заявив голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ, коментуючи УНІАН повідомлення газети «Дзеркало тижня» про те, що депутати Верховної Ради Криму готують проект рішення, за яким у Федерації профспілок України відберуть в комунальну власність землю під санаторіями в АРК.

«У діяльності «Укрпрофздоровниці» за останні кілька років накопичилося чимало фактів, які мали б зацікавити прокуратуру. Однак, на мою думку, суть проблеми полягає не стільки у можливих зловживаннях з майном «Укрпрофздоровниці» (це, повторю, справа слідчих органів), скільки в тому, що вже давно йде суперечка, хто має законне право власності на це майно – ФПУ чи держава, - вважає В.РОЙ. - Згадаємо хоча б кількамісячної давнини повідомлення про наміри уряду Миколи АЗАРОВА відібрати у ФПУ санаторно-курортні заклади, збудовані до 1991 року. Подібні проекти існували і за часів «помаранчевої» влади. До речі, за підрахунками експертів, «Укрпрофздоровниця» коштує близько двох мільярдів доларів».

На думку В.РОЯ, сьогодні ця суперечка явно загострилася. «У зв’язку з цим незалежні профспілки обов’язково знову порушать питання про свої права на частину майна «Укрпрофздоровниці», - прогнозує В.РОЙ. - Адже правові підстави відчуження майна ФПУ, на які посилаються прихильники «націоналізації», такі ж самі, якими керуються незалежні профспілки – до 1991 року заклади «Укрпрофздоровниці» створювалися за кошти усіх громадян, у тому числі і тих, хто сьогодні не є членом організацій ФПУ, але є членом незалежних профспілкових організацій”.

Як підкреслив В.РОЙ, 1991 року, після проголошення Україною державної незалежності, ФПУ і незалежні профспілки підписали декларацію про спільне використання майна колишніх радянських профспілок. “І хоча ця декларація так і не була втілена в конкретні угоди, провина за це цілком лежить на ФПУ, яка незаконно монополізувала право користування майном, що створювалося за кошти не лише нинішніх членів ФПУ”, - наголосив голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня “Дзеркало тижня” з посиланням на своїх джерела повідомило, що депутати Верховної Ради Криму готують проект рішення, за яким у Федерації профспілок України в комунальну власність відберуть землю під санаторіями у АРК.

За даними джерел, на такий крок кримські депутати зважилися, щоб у керівництва ФПУ не було спокуси розпоряджатися землею під приводом "оренди" і "реконструкції" санаторних об`єктів.

Як пише "ДТ", кримські депутати ініціюють передачу в комунальну власність землю санаторіїв ФПУ після низки скандалів в автономії.

Так, у червні цього року правління ЗАТ "Укрпрофздравниця" (оператора більшості санаторіїв ФПУ) вирішило передати в оренду на 3 роки трьом фірмам - ЧП "Фірма Хелп" (Донецьк), ТОВ "Ліга-Інфо" і ТОВ "Трансекспо плас" - курортну інфраструктуру санаторія "Ясна поляна" (10 об`єктів), що у селищі Гаспра на ПБК.

Як пише видання, дана операція з українськими профспілками виявилася дуже вигідною фінансово для зазначених комерційних структур.

"Ясна поляна" - унікальний санаторій матері й дитини з 12-ма лікувальними відділеннями і десятками пам`ятників архітектури, побудований у живописному парку площею 18 га, неподалік гори Ай-Петрі. Як профспілковий санаторій для трудящих він існує 80 років. А до цього був парковим маєтком, який відвідували практично всі класики російської літератури початку ХХ століття.