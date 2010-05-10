Рахункова палата прикинула дірку в бюджеті-2010 – 5-10 мільярдів

Всупереч оптимістичним заявам уряду, доходи загального фонду бюджету в 2010 році не будуть виконані приблизно на 10 млрд грн, пише Комерсант-Україна, посилаючись на звіт Рахункової палати про виконання держбюджету в I півріччі, направлений президентові, уряду і парламенту.

Основними причинами цього аудитори називають податкові переплати і обмеження відшкодування ПДВ. На думку експертів, Кабміну буде складно відмовитися від адміністративного ресурсу, і він не зможе виконати обіцянку ліквідувати борг з повернення ПДВ. Щоб не допустити зростання дефіциту, уряд і надалі не фінансуватиме капітальні програми, на які в I півріччі було виділено лише 0,1% бюджетних коштів.

Аудитори підрахували, що в січні-червні до загального фонду бюджету надійшло 89,9 млрд грн (92,3% від плану), або всього 41% від річного обсягу. Невиконання могло виявитися ще значнішим, коли б не адміністративне втручання Кабміну. У РП стверджують, що 7,6% всіх доходів бюджету одержано за рахунок невідшкодування ПДВ - сума відшкодування ПДВ скоротилася удвічі в порівнянні з I половиною 2009 року – на 7,7 млрд грн, що дозволило Кабміну повернути лише 31,3% від річного обсягу. Контролери упевнені, що оформлення заборгованості з відшкодування ПДВ на 16,4 млрд грн облігаціями є "тимчасовим заходом, який не сприятиме усуненню причин їх накопичення і удосконаленню адміністрування".

Чинником ризику для виконання бюджетних показників є і податкові переплати, які в січні-червні зросли на 305 млн. грн, до 14,61 млрд грн. Серед адміністративних чинників РП відзначає відрахування Нацбанком 5,9 млрд грн, що на 1,4 млрд грн більше, ніж в 2009 році, а також підвищення ставок акцизного збору на сигарети, пиво і нафтопродукти. Їх зростання на тлі скорочення виробництва забезпечило додаткові 3,5 млрд грн. "Адміністративні чинники забезпечили збільшення доходів загального фонду бюджету майже на 13 млрд грн", - кажуть в РП. Враховуючи фіскальні ризики, невиконання плану доходів загального фонду в 2010 році складе як мінімум 10 млрд грн. Включаючи доходи спецфонду, недобір скоротиться до 5 млрд грн.