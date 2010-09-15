Мер Севастополя виїхав у район військових навчань

Усі чотири райони міста Севастополя шефствуватимуть над військовими частинами з метою покращення умов служби військовослужбовців і життя їхніх сімей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ на аеродромі Бельбек, де проходить одна з фаз тактичних навчань Збройних Сил України «Взаємодія-2010». За словами губернатора, «на нещодавній Раді регіонів ухвалено рішення про шефство над Збройними Силами, тому всі обласні, міські, районні, адміністрації шефствуватимуть над військовими частинами». Зокрема, як сказав він, над військовою частиною Бельбеку вже шефствує Нахімовський район Севастополя.

За твердженням керівника Севастополя, «місто знає про проблеми гарнізону, де живуть сім`ї військовослужбовців, і готовий при формуванні бюджету на 2011 рік врахувати питання утримання будинків, доріг та інших господарських об`єктів».

За словами голови адміністрації, його перебування в районі навчань пов`язане, перш за все, «з необхідністю на місці виявити проблеми людей в погонах і донести думку військових до Президента України».

У прес-службі Севастопольської МДА повідомили, що як член Військової Ради Військово-Морських Сил України В.САРАТОВ має намір побувати на полігоні Опук (Східний Крим - УНІАН), де також проходитимуть навчання «Взаємодія-2010».