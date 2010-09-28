Третій за величиною російський банк купить невеликий банк в Україні

Російський Газпромбанк, який займає третє місце за активами (1,7 трлн руб., або $55 млрд), купує український Агрокомбанк, повідомив співрозмовник в НБУ порталові "Економічна правда". За його словами, угода на стадії завершення.

В Агрокомбанку факт ведення переговорів підтвердили Комерсанту України. "Продаж банку не пов`язаний з браком грошей у акціонерів. Вони просто вирішили залучити стратега", - повідомив співробітник банку. Високопоставлений менеджер в Газпромбанку сказав: "Так, переговори справді велися", при цьому зазначивши, що "слабо вірить у те, що угода відбудеться".

Інтерес до банківського ринку експерти пояснюють необхідністю обслуговувати рахунки клієнтів і партнерів "Газпрому" в Україні. Вибір банку з четвертої групи свідчить про те, що мінімум найближчі рік-два Газпромбанк має намір використовувати фінустанову як розрахунковий центр, а не розвивати банківський бізнес. Варіант з купівлею дозволить швидше розпочати роботу – отримання ліцензії в разі створення нового банку потребувало б істотно більше часу. А придбання великого банку могло б не відбутися через високу ціну.