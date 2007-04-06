Табачник переймається питанням: чому в Україні багато хворих і дурних?

Рада національної безпеки та оборони України є консультативно-дорадчим органом і не має права приймати рішення, що обов’язкові для виконання урядом, заявив віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «У Конституції чітко написано, і це може прочитати навіть учень середньої школи старших класів, що Кабінет міністрів підзвітний і підконтрольний парламенту. Тому Кабінет міністрів зобов`язаний виконувати рішення Верховної Ради».

Віце-прем`єр не зміг сказати, на основі чого РНБОУ доручила Кабінету міністрів до 7 квітня профінансувати з резервного фонду державного бюджету проведення позачергових парламентських виборів.

«А чому в Україні багато хворих і дурних? Або людей, які не поважають себе і Конституцію? За оцінками деяких психіатрів, у нас 6% психічно хворих, акцентуйованих осіб з різними нав`язливими синдромами. Але оскільки законодавство не передбачає ніяких медичних оглядів, то можливо, що хтось із цих 6% знаходиться на різних рівнях (влади – УНІАН)», - пояснив він.

Д.ТАБАЧНИК підкреслив, що до Конституції слід ставитися як до документа, що має обов`язковий характер. При цьому він уточнив, що, згідно з Конституцією, народні депутати зберігають свої повноваження до прийняття присяги депутатів наступного скликання, а Верховна Рада – до першого дня першої сесії парламенту.

«Країна може мати майбутнє тільки на основі Конституції. До речі, в Конституції написано, і я б хотів, щоб міністр оборони ГРИЦЕНКО уважно почитав, що ніхто не має права використовувати Збройні Сили та інші воєнізовані формування для позбавлення невід`ємних прав і свобод людини. У Конституції настільки все ясно написано, що будь-який розумник, який був юристом без юридичного диплома, теж може це прочитати. Але якщо хтось не вміє читати або належить до 6% хворих, то я не можу нести за це відповідальність», - порадив віце-прем`єр політичним опонентам.

Д.ТАБАЧНИК також вважає, що людині, котра бажає займатися політикою і працювати на державній службі, «потрібно три речі: вміти читати, мати бажання читати Конституцію і мати внутрішнє переконання, що її треба виконувати». За його словами, той, хто топчеться на Конституції і законах, скоює кримінальний злочин, за який невідворотно настане відповідальність.

«В історії 20-го століття були такі приклади. Один дуже відомий президент відомої латиноамериканської держави знаходився 17 років при владі, а потім інші майже 10 років свого життя в дуже похилому віці переховувався від судів і неминучої відповідальності в різних країнах і в себе на батьківщині», - нагадав Д.ТАБАЧНИК історію з президентом Чилі Августо ПІНОЧЕТОМ.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки та оборони 5 квітня доручила Кабінету Міністрів до 7 квітня профінансувати з резервного фонду державного бюджету проведення позачергових парламентських виборів.