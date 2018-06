Економічну "Нобелівку" присудили за теорію безробіття

Лауреатами премії з економіки, заснованої в пам’ять про Альфреда Нобеля шведським Держбанком, в 2010 році стали економіст з Массачусетса Пітер ДАЙМОНД, дослідник ринку праці з Північно-західного університету США Дейл МОРТЕНСЕН та представник Лондонської школи економіки і політичних наук Крістофер ПІССАРІДЕС.

Як передає РІА «Новости», про це повідомила сьогодні шведська Королівська академія наук.

Як наголошується в прес-релізі Королівської академії наук, троє лауреатів отримали премію "за проведений ними аналіз ринків з ускладненим пошуком" ("for their analysis of markets with search frictions").

Зокрема, вони розробили теорію, яку можна використовувати при пошуку відповідей на запитання на ринку праці: чому так багато безробітних, в той час як є чимало вакансій, або як економічна політика впливає на рівень безробіття. Теорія, розроблена трьома лауреатами, була застосована також і до інших ринків, зокрема до ринку житлової нерухомості, а також при розгляді питань теорії грошей, держфінансів, фінансової, регіональної і сімейної економіки.

Премія з економіки не згадувалася у заповіті Альфреда Нобеля. Вона була заснована набагато пізніше - в 1968 році - шведським Держбанком у зв`язку з 300-річчям вченого. З того часу банк щорічно відраховує на нагородження суму, рівну одній Нобелівській премії, - 10 млн. шведських крон (близько 1 млн. євро).