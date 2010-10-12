В автобусі, що зіткнувся з локомотивом, було 49 пасажирів

За попередніми даними, в автобусі, який зіткнувся з локомотивом на Дніпропетровщині, окрім водія (1954 р.н.), перебувало 49 пасажирів, в тому числі троє дітей до 18 років.

Про це повідомили УНІАН в департаменті ДАІ МВС України.

За їх даними, автобус прямував маршрутом «Міська поліклініка – село Городище», розташоване на околиці Марганця.

Транспортний засіб належить приватній особі.

Як зазначили в ДАІ, під час зіткнення локомотив протягнув автобус по колії приблизно на 30 метрів від місця зіткнення.

У той же час в ДАІ поки не можуть сказати про стан дітей, які перебували в салоні автобуса.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, близько 9-ої години ранку у місті Марганець Дніпропетровської області в результаті зіткнення на залізничному переїзді автобуса з локомотивом, за останніми даними, загинули 40 і травмовані 10 осіб.