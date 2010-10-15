У Києві на стоянці згоріли п'ять авто

Сьогодні вночі у Дарницькому районі Києві на стоянці біля багатоповерхівки на вулиці Здолбунівська, 11-А горіли відразу п’ять автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Києві, сигнал до оперативного центру управління надійшов близько п’ятої години ранку.

Пожежники за декілька хвилин прибули на місце виклику і відразу приступили до роботи. Внаслідок пожежі повністю згоріли автомобілі „Фольксваген”, „Деу Ланос” та ВАЗ-2105, салон автомобіля „Шевроле Лачеті” та покриття „Таврії Пікап”.

За словами фахівців, які працювали на місці події, пожежа виникла внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Як вдалося з’ясувати працівникам МНС, в результаті лобового зіткнення ВАЗ-2105 і „Фольксвагена” в одному з автомобілів пошкодився паливний бак, стався витік пального, що й спричинило спалах.

За фактом події ведеться розслідування.