Освячено храм Івана Богослова

У селі Любар Любарського району Житомирської області освячено новий храм Української Православної Церкви Київського патріархату.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у сільраді села Новий Любар.

В урочистостях з цієї нагоди взяли участь архієпископ Житомирський і Овруцький ІЗЯСЛАВ громада села, духовенство, представники влади району та депутатського корпусу Житомирської облради.

Церкву збудовано за період з 2005 по 2010 роки за кошти громади та спонсорів.

Після урочистого богослужіння і освячення церкви Івана Богослова у селі відбулася багатолюдна хресна хода.