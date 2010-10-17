Освячено храм Івана Богослова
01:46, 17 жовтня 2010Суспільство
1301 0
Повідомлення з Житомирщини
У селі Любар Любарського району Житомирської області освячено новий храм Української Православної Церкви Київського патріархату.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у сільраді села Новий Любар.
В урочистостях з цієї нагоди взяли участь архієпископ Житомирський і Овруцький ІЗЯСЛАВ громада села, духовенство, представники влади району та депутатського корпусу Житомирської облради.
Церкву збудовано за період з 2005 по 2010 роки за кошти громади та спонсорів.
Після урочистого богослужіння і освячення церкви Івана Богослова у селі відбулася багатолюдна хресна хода.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter