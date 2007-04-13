Якби вибори відбулися сьогодні

Політична партія “Велика Україна” з 12 до 15 квітня проводить кампанію з опитування громадської думки щодо політичних вподобань жителів Києва та Луганська.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, опитування має на меті з`ясувати у виборців таке: “Ваші дії, якби вибори до Верховної Ради України відбулися сьогодні?”. Серед запропонованих варіантів відповіді: “Піду на вибори та віддам свій голос за”: Блок “Наша Україна”, БЮТ, КПУ, “Народну Самооборону” Юрія ЛУЦЕНКА, Партію регіонів та СПУ.

Крім того пропонується варіанти відповіді “Піду на вибори та проголосую “Проти всіх” та “Не піду на вибори”.

Зазначається, що на даний момент у кожному з міст вже опитано близько 1,3 тис. виборців і до 14 квітня планується опитати стільки ж.

Так, у Луганську “тривідсотковий бар’єр” подолали 5 політичних сил: Партія регіонів (45%), БЮТ (4.75%), “Наша Україна” (3.75%), КПУ (3.25%) та Прогресивна соціалістична партія (3%), СПУ (0.8%) Серед опитаних (21%) взагалі не збирається брати участь у виборах, а тих, хто проголосує “Проти всіх” (15%).

“Велика Україна” робить висновок, що електорат у Луганську очікує на вибори.

“Якби це було не так, то значно більша кількість опитаних мотивувала б своє бажання не йти на дільниці. В даному випадку простежується розбіжність у заявах Партії регіонів та її виборців. Офіційно Партія регіонів неодноразово заявляла про те, що електорат на Сході не бажає виборів і не братиме в них участь”, - наголошує прес-служба.

“Якщо відштовхуватися від результатів опитування, то стає зрозуміло, що дострокові вибори невідворотні. Тому що, навіть на Сході незважаючи на розгорнуту Партією регіонів пропагандистську кампанію більшість виборців збираються проголосувати і рішення конституційного суду для них є абсолютно непринциповим. Отже, швидше за все дострокові вибори будуть реальністю тоді, коли Партія регіонів почне прислуховуватись до волі своїх виборців, чого вона поки що не робить”, - додається в повідомлені.