Мисливця госпіталізовано з підозрою на сказ

У Маріуполі Донецької області з підозрою на захворювання на сказ госпіталізований місцевий житель, якого 7 листопада на полюванні укусила лисиця.

Про це повідомляє маріупольський сайт Ilich.in.ua з посиланням на головного санітарного лікаря міста Георгія ГУСАКОВА.

За його словами, постраждалий лише на 5-й день з моменту укусу звернувся за медичною допомогою, внаслідок чого не було проведено первинну хірургічну обробку рани і несвоєчасно почато курс профілактичних щеплень.

«Випадок досить небезпечний. Тому зараз лікарі проводять пацієнтові інтенсивне лікування. Крім щеплень, йому призначено антирабічний імуноглобулін, у складі якого містяться антитіла до вірусу сказу, що нейтралізують вірус в організмі людини», - сказав головний санітарний лікар міста.