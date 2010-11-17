У Києві арештували двох чоловіків, які торгували зброєю і вибухівкою

У Києві співробітники СБУ спільно з працівниками МВС припинили діяльність організованої злочинної групи, члени якої зберігали та збували вогнепальну зброю, вибухівку та боєприпаси на території Києва та регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Києві, у результаті проведеної спецоперації затримано двох осіб – 37-ми та 33-річного мешканців Кагарлицького району Київської області, причетних до протиправної діяльності. Під час проведення обшуків у їх помешканнях виявлено та вилучено близько 5 кг тротилу, 5 одиниць вогнепальної зброї, 2 бойові гранати, гранату для підствольного гранатомету, 10 протипіхотних мін, близько тисячі набоїв, холодну зброю та різноманітні спецзасоби.

Наразі встановлюються шляхи надходження зброї до ділків та інші особи, причетні до організації злочинних оборудок.

За матеріалами СБУ слідчий відділ Печерського районного управління міліції у Києві проти осіб порушив кримінальну справу за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмисників взято під варту. Слідство триває.