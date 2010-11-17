Закарпатське УСБУ спалило партію кокаїну

Закарпатське Управління СБУ у присутності представників мас-медіа сьогодні спалило партію кокаїну, вилученого як речовий доказ у кримінальній справі, розслідуваній Службою безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, загальна вартість спалених наркотиків становить 1,5 млн. грн.

Як повідомив речник УСБУ в Закарпатській області Олександр РІШКО, спалену сьогодні партію наркотиків співробітники УСБУ вилучили ще в червні 2009 року у результаті спеціальної багатоетапної операції Служби безпеки України.

«У взаємодії з прикордонниками та митниками було перекрито стійкий канал контрабанди наркотичних засобів та психотропних речовин з країн Західної Європи до України. Організоване злочинне угруповання, яке діяло на території Закарпатської області, переправляло наркотики через державний кордон у посилках за допомогою вітчизняних заробітчан, які їхали в Україну автобусами міжнародного сполучення», - уточнив О.РІШКО.

Він також додав, що у червні 2009 року один з пакетів з кокаїном було виявлено на українсько-угорському кордоні співробітниками СБУ спільно з працівниками митного посту «Тиса», інший - у Львові.

Наркотичну речовину (майже 0,5 кг) злочинці переховували у порожнинах електропобутових приладів: всередині електром’ясорубки та у мікрохвильовій печі.

О.РІШКО також додав, що організатора наркоканалу, громадянина України, раніше судимого також затримали співробітники СБУ. Відповідно, слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області було порушено і розслідувано кримінальну справу.

У вересні 2009 року вироком Ужгородського міськрайонного суду організатора наркоканалу визнано винним у злочинах, передбачених ч.3 ст. 305 та ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України, і покарано позбавленням волі строком на чотири роки з конфіскацією наркотичних засобів. Згідно з рішенням суду, партія контрабандного кокаїну підлягає знищенню.