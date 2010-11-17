У Львові поновили подачу тепла і гарячої води

ЛМКП «Львівтеплоенерго» відновило подачу опалення та гарячої води до 121 будинку у Львові. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили УНІАН у ЛМКП «Львівтеплоенерго», ремонтні бригади підприємства завершили ремонтні роботи на магістральній тепловій мережі і подачу тепла в помешкання львів‘ян відновлено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у зв’язку з проведенням ремонту магістральної теплової мережі було припинено подачу тепла до 121 житлового будинку у Львові, серед яких більшість - житлові багатоповерхівки.