Бродський: 300 тисяч "спрощенців" перейдуть на звичайні податки

Після набирання чинності Податковим кодексом 300 тис. підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, змушені будуть перейти на загальну систему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

«Ми підрахували: з двох мільйонів малих підприємців самозайнятих залишається 1 млн. 700 тис., 300 тис. змушені перейти на загальну форму оподаткування при податку на прибуток 0% до 3 млн. (грн. – УНІАН) обороту на рік», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 18 листопада п.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Документом фактично скасована спрощена система оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, однак розширяється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширяються повноваження податківців.

ПК викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці висунули Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ ультиматум - ініціюватимуть проведення Всеукраїнського референдуму про недовіру Президенту і Верховній Раді, якщо В.ЯНУКОВИЧ не заветує Податковий кодекс.

Представники малого і середнього бізнесу, які сьогодні проводять в Києві акцію протесту проти Податкового кодексу, обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту, якщо влада не прислухається до їх вимог.