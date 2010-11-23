З екс-кандидата в мери Херсона взяли підписку про невиїзд

Прокуратура порушила кримінальну справу проти колишнього кандидата в мери Херсона Сергія КИРИЧЕНКА й застосувала до нього санкцію у вигляді підписки про невиїзд.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО.

За його словами, відповідну санкцію до С.КИРИЧЕНКА було застосовано 22 листопада.

Також Ф.САМОЙЛЕНКО пояснив, що С.КИРИЧЕНКА вчора було затримано співробітниками міліції й доставлено до суду, де він відкинув звинувачення на свою адресу й оскаржив рішення прокуратури про порушення проти нього справи за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань).

"Судові слухання у справі, ймовірно, поновляться наприкінці цього тижня", - сказав Ф.САМОЙЛЕНКО.

Із суду С.КИРИЧЕНКО був доставлений до прокуратури, де слідчий застосував до нього запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Кримінальну справу проти С.КИРИЧЕНКА було порушено прокуратурою за численні публікації в херсонській газеті "Вик" і радіопередачі на однойменній радіостанції, що розпалюють, за версією слідства, міжнаціональну ворожнечу.

Довідка УНІАН. С.КИРИЧЕНКО в 1994-2002 рр. був народним депутатом України. У 2006-2010 рр. очолював фракцію Блоку Сергія Кириченка "Громадський контроль" у міськраді Херсона. На місцевих виборах цього року балотувався в мери Херсона від Республіканської християнської партії.