З екс-кандидата в мери Херсона взяли підписку про невиїзд
Прокуратура порушила кримінальну справу
Прокуратура порушила кримінальну справу проти колишнього кандидата в мери Херсона Сергія КИРИЧЕНКА й застосувала до нього санкцію у вигляді підписки про невиїзд.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО.
За його словами, відповідну санкцію до С.КИРИЧЕНКА було застосовано 22 листопада.
Також Ф.САМОЙЛЕНКО пояснив, що С.КИРИЧЕНКА вчора було затримано співробітниками міліції й доставлено до суду, де він відкинув звинувачення на свою адресу й оскаржив рішення прокуратури про порушення проти нього справи за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань).
"Судові слухання у справі, ймовірно, поновляться наприкінці цього тижня", - сказав Ф.САМОЙЛЕНКО.
Із суду С.КИРИЧЕНКО був доставлений до прокуратури, де слідчий застосував до нього запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
Кримінальну справу проти С.КИРИЧЕНКА було порушено прокуратурою за численні публікації в херсонській газеті "Вик" і радіопередачі на однойменній радіостанції, що розпалюють, за версією слідства, міжнаціональну ворожнечу.
Довідка УНІАН. С.КИРИЧЕНКО в 1994-2002 рр. був народним депутатом України. У 2006-2010 рр. очолював фракцію Блоку Сергія Кириченка "Громадський контроль" у міськраді Херсона. На місцевих виборах цього року балотувався в мери Херсона від Республіканської християнської партії.