Експерти назвуть чемпіонів по салу та борщу

Як зварити в одному казані 5 тонн борщу? На чому можна засмажити деруна вагою майже в півтора центнери? Кому потрібен вареник, якого одна людина їстиме зо два роки? Чи смачно поливати сало шампанським?

Відповідей на ці питання, звісно, ніхто ніколи не мав би, якби не різноманітні кулінарні свята та гастрономічні фестивалі. З кожним роком в Україні таких подій стає все більше, вони можуть збирати жителів кількох сіл чи району, але вже можуть мати і статус національних чи міжнародних. Тут ліплять ті самі вареники-чемпіони, варять пиво на цілу армію солдатів та хваляться, хто зварить найбільший казан борщу.

Відповідно, погодьтесь, всім нам як потенційним туристам важливо знати, де все це відбувається, і де нам буде найсмачніше та найвеселіше. Тобто, з`являється магічне слово – рейтинг.

Рейтинг кулінарних фестивалів та свят, які відбулись цього року, вирішено було назвати “Їли-пили-2010”. А сформують його агентство агентство УНІАН та Інтернет-проект “Тут и там”.

Як визначатимуться переможці та лауреати? За цілим рядом критеріїв, оскільки, звісно, було б замало врахувати якийсь один рекорд чи яскраву “фішку” конкретного свята. Тому й вирішено було, каже головний редактор УНІАН Олександр Харченко, запропонувати організаторам фестивалів та свят надати інформацію про них за 10 критеріями - скільки років фестивалю чи святу, як багато гостей та учасників взяли участь у ньому, якою була географія фестивалю, які рекорди було встановлено та які “фішки” запропонували організатори публіці.

Протягом цього тижня ініціатори рейтингу - УНІАН та “Тут и там” - збиратимуть інформацію від організаторів свят та фестивалів. Участь в рейтингу зможуть взяти всі бажаючі, нічиї заявки не буде відхилено. Відповідно, після отримання та обробки інформації, учасники рейтингу будуть коротко представлені на сайті УНІАН , і більш розлого – на туристичному“Тут и там”.

А оголошено переможців рейтингу буде 15 грудня.