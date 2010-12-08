У Росії звільнили з рабства українців

Російська міліція звільнила на початку листопада громадян України, яких утримували на агропідприємстві «Артекс-Агро» і використовували їх як рабів.

«Ця операція була проведена на початку листопада. Громадяни України вже давно мали бути вдома», - сказав власному кореспонденту УНІАН у Росії начальник прес-служби МВС РФ по Південному федеральному округу Роман ЩЕКОТІН.

У той же час він сказав, що не може уточнити, скільки українців утримували на агрофірмі.

Як відомо, агропідприємство «Артекс-Агро» належить матері звинувачуваного в убивстві 12 чоловік в станиці Кушевська Сергія ЦАПКА. Цей злочин викликав суспільний резонанс у Росії