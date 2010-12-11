Україна видала Росії підозрюваних у масовому вбивстві на Кубані

Україна видала Росії двох підозрюваних у масовому вбивстві в станиці Кущевська Краснодарського краю РФ. Сергій Рябцев і Володимир Алексєєв переховувалися в Запоріжжі, вони були затримані на найнятій квартирі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на "Вести-24".

Нагадаємо, 9 грудня Слідчий комітет при прокуратурі РФ оголосив, що в результаті спільних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, проведених Слідчим комітетом, управлінням кримінального розшуку ГУВС по Краснодарському краю і спецслужбами України, на території України затримані обвинувачені в співучасті у вбивстві 5 листопада 12 осіб у станиці Кущевській.