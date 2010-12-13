Повінь на Закарпатті наблизилась до рекордних позначок

Попередні збитки від повені 7-10 грудня у Закарпатській області сягають 61 млн. грн., і переважно це сума завданої стихією шкоди інфраструктурі області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Закарпатської облдержадміністрації.

Як ідеться у повідомленні, такі цифри були озвучені сьогодні під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням першого заступника голови Закарпатської ОДА Івана БУШКА.

Під час наради прозвучало, що повінь 7-10 грудня за рівнями підвищення води наблизилась до історичної повені 2001 року, а рівень у річці Боржава став вищим, ніж за попередні 12 років.

Повінь на Закарпатті отримала офіційний статус надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня.

За попередніми підрахунками, водному господарству області завдано збитків на суму більше 10 млн. грн.

Втрати Закарпатського облавтодору наступні: пошкоджено 4,2 км доріг, 42,6 км водовідвідних каналів, 38,9 км дорожнього полотна. Серед доріг державного значення найбільше постраждала траса «Мукачеве – Рогатин - Львів». Попередні збитки галузі сягають понад 16 млн. грн.