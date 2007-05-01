”Сьогодні не свято комуняк... сьогодні свято всіх трудящих”

Сьогодні у Львові близько 150 представників обласних організацій Партії регіонів, Соціалістичної та Комуністичної партій України провели мітинг, присвячений Міжнародному дню солідарності трудящих.

Як передає кореспондент УНІАН, біля монументу Слави були присутні також представники ветеранських та громадських організацій Львівщини.

У своєму виступі перед присутніми перший секретар Львівського обкому КПУ Олександр КАЛИНЮК заявив, що комуністи Львівщини спільно з соціалістами та представниками Партії регіонів «не допустять диктатури, яка зараз народжується в надрах Секретаріату Президента».

Учасники акції ухвалили резолюцію, в якій розкритикували «антиконституційний характер указів Віктора ЮЩЕНКА від 2 та 26 квітня 2007 року» і заявили про початок збору підписів за висловлення недовіри главі держави.

«Геть помаранчеву диктатуру! За Україну – без Ющенка! Геть інститут президентства!» - так звершується текст резолюції першотравневого мітингу у Львові.

Також присутні на акції у своїх заявах засудили підтримку, яку «виявляють путчистам голова Львівської ОДА Петро ОЛІЙНИК та голова Львівською обласної ради Мирослав СЕНИК».

На завершення мітингу перший заступник Львівської облорганізації Партії регіонів Микола КУЛИК наголосив, що «сьогодні не свято комуняк, як це люблять виставляти деякі сили, сьогодні свято всіх трудящих. І ми попереджаємо трудящих, що антиконституційна гра Президента і його оточення закінчиться розвалом економіки, кровопролиттям, розколом України і втратою її національного суверенітету».

Присутні одноголосно підтримали резолюцію мітингу, ухваливши «зробити все можливе для того, щоб не допустити розвитку подій по антиконституційному сценарію».