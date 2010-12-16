У центрі Дніпропетровська вночі спалили три іномарки

У центрі Дніпропетровська сьогодні о 2.30 горіли три автомобіля.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області, автомобілі BMW 740, Toyota Yaris і Hundai Tukson перебували на тимчасовій парковці. Спочатку загорівся BMW 740, від якого вогонь перекинувся на інші автомобілі.

Пожежу гасили три одиниці спецтехніки ГУ МНС. Причини пожежі автомобілів встановлюються. Серед версій – підпал.