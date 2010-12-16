Міжбанківський долар перевалив за 8 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9910/8,0090, до 12:00 ціни підвищилися 7,9930/8,0105 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2597/0,2601, до 12:00 ціни зросли 0,2599/0,2605. У Росії курс долар-рубль піднявся, і до 12:00 встановився на рівні 30,7550 (+0,0501).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3254/56, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5720/10,5985, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5820/10,6115.