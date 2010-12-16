У Криму зібралися будувати канатне метро

Найближчим часом у Криму планується створення робочої групи з реалізації в автономії проекту будівництва канатного метро.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

15 грудня заступник голови кримського уряду Валерій КРАВЕЦЬ провів нараду з питання будівництва в Криму канатного метро.

За словами генерального менеджера проекту "Канатне метро в Україні" Андрія ПАВЛЕНКА, будівництво дозволить впроваджувати новітні інноваційні технології розвитку транспорту, а також підвищити туристичну привабливість Криму.

Представники будівельної компанії запропонували розробити і впровадити системи пасажирського сполучення з використанням підвісних канатних доріг нового покоління - магістральну канатну дорогу Сімферополь-Ялта, Сімферополь-Євпаторія, канатне метро в Севастополі.

"За канатним метро - майбутнє Криму. Цей проект сприятиме просуванню Криму в світові лідери туристичного бізнесу", - вважає В.КРАВЕЦЬ.