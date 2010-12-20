У Кіровограді 16-річний юнак повісився на очах у товариша

У Кіровограді 16-річний юнак повісився у недобудованій будівлі на очах у товариша.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС в області.

Хлопець нещодавно вступив до навчального закладу. Стосунки в новому колективі у нього складались добре, також не мав проблем із навчанням.

Одного дня після закінчення занять хлопець блукав вулицями міста разом з товаришем. Дорогою вони звернули до недобудованого приміщення, де юнаку спало на думку накласти на себе руки. Він дістав мотузку, прив’язав до стелі та запропонував другові приєднатись. Той погодився, оскільки думав, що приятель відмовиться від нав’язливої ідеї. Зробивши дві петлі та ставши на приготовлені цеглини, хлопці домовились зробити це одночасно. Однак ініціатор від свого задуму не відмовився і повісився. Приятель намагався врятувати його самотужки. Коли він покликав на допомогу перехожого, юнак вже не подавав ознак життя.

Працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей УМВС в області провели перевірку даного факту. Об’єктивних даних, які б вказували на те, що неповнолітнього було доведено до самогубства, не встановлено.