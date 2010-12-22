Учні закидали камінням електричку

У Херсоні троє учнів школи закидали камінням приміський потяг.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі зв`язків з громадськістю УМВС України на Одеській залізниці, співробітники лінійного відділу на ст. Херсон затримали трьох учнів загальноосвітньої школи – 13-річного,14-річного і 15-річного мешканців обласного центру, які о 22-й годині закидали камінням потяг сполученням «Херсон - Вадим».

Внаслідок хуліганських дій було розбито 6 вікон. На щастя, пасажири потягу не постраждали, поінформували в міліції.

У підлітків взято пояснення в присутності класних керівників та батьків.

На батьків зловмисників складено адмінпротоколи, вони відшкодували залізниці збитки, а дітей поставлено на облік в міліції.