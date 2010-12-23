Студенти юридичного вишу займалися вимаганням

Співробітники управління карного розшуку УМВС України в Чернівецькій області спільно з працівниками УСБУ затримали трьох 18-19-річних чернівчан, які впродовж липня-грудня цього року займались вимаганням грошей у 18-річного жителя міста. Двоє із затриманих виявилися студентами юридичного вищого навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, у травні потерпілий познайомився з одним із майбутніх вимагачів і декілька разів пригостив його у барі. Майбутні злочинці дізналися, що жертва із заможної родини приватних підприємців і запросили свого нового знайомого на відпочинок, запевнивши, що можуть самі його оплатити.

Після цього юнакові зателефонували вимагачі та повідомили, що він, окрім основного боргу, винен їм ще й відсотки, усього на суму 500 гривень. Вимагачі попередили, якщо він «негайно не поверне борг, то за кожен наступний день відсотки з даної суми будуть зростати». Всього на момент затримання потерпілому нарахували 40 тисяч гривень «боргу». Злочинці постійно тиснули на однолітка, зокрема, постійно телефонували з погрозами, а також вивозили за межі міста, де застосовували до нього фізичне насильство.

Впродовж трьох місяців потерпілий мовчав і віддав вимагачам 16 тисяч гривень, а коли зрозумів, що їх надмірні апетити не вгамовуються, звернувся до міліції. Усіх трьох підозрюваних працівники міліції затримали, коли потерпілий передавав їм чергову частину боргу – 5 тисяч гривень.

Затримані раніше проблем із законом не мали. Один із них із досить заможної родини, ще двоє – студенти юридичного ВНЗ. Наразі вони перевіряються на причетність до інших аналогічних злочинів.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 189 Кримінального кодексу України – вимагання, санкції якої передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.