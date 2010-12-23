Суд прийняв позов екологів до Табачника

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про відкриття судочинства в адміністративній справі за позовом Київського еколого-культурного центру і Екоправо-Київ до Міністерства освіти і науки України на захист заповідника Розточчя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського еколого-культурного центру.

Як нагадується в повідомленні, 1 листопада 2010 року міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК своїм наказом № 1032 незаконно закрив підлеглий міністерству заповідник Розточчя, чим грубо порушив Закон "Про природно-заповідний фонд України". Востаннє заповідники в Україні закривалися в 1951 році ухвалою, підписаною Йосифом Сталіним, зазначили екологи.

Заповідник Розточчя розташований у Львівській області, створений в 1984 році на території 2084 га. На його базі планується створити міжнародний українсько-польський резерват. Тепер цей план на межі краху. У заповіднику зростає 28 видів судинних рослин, занесених до Червоної книги України, і мешкає більше десятка занесених до Червоної книги України тварин, наголосили екологи.