Бразилія попереджає про глобальну торговельну війну

Світ стоїть на порозі повномасштабної торговельної війни, причиною якої може стати, зокрема, маніпулювання курсом валют такими країнами, як Китай і Сполучені Штати.

Про це в інтерв`ю британській газеті Financial Times заявив міністр фінансів Бразилії Гуїдо Мантега.

За словами міністра, Бразилія готує ряд заходів проти подальшого зміцнення національної валюти, а також порушить на саміті G-20 питання про маніпуляцію обмінними курсами валют.

За останні чотири роки курс бразильського реала зміцнився щодо долара на 40%.

З подібною заявою бразильський міністр виступив у вересні минулого року.

За словами чиновника, розвинені країни шукають способи знизити вартість своєї валюти. Це дозволяє державам одержувати великий прибуток від експорту і, натомість, перешкоджає імпорту і негативним сальдо торгового балансу.