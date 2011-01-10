В Одесі судитимуть лікарів, які наживались на усиновленнях

В Одесі перед судом постануть лікарі та чиновник, які за хабарі передавали немовлят на усиновлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, зокрема, прокуратура Одеси направила до суду для розгляду по суті кримінальну справу стосовно членів організованої злочинної групи у складі посадової особи Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, посадової особи Комінтернівської центральної районної лікарні та посадової особи Комінтернівської райдержадміністрації, які за хабарі передавали у сім’ї стороннім особам малолітніх дітей.

Зазначені особи притягуються до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 169, ст. 148 Кримінального кодексу України – одержання хабара, зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення, незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння), підміна дитини.

У ході досудового слідства виявлено 9 епізодів передачі стороннім особам за хабарі новонароджених дітей у віці до одного року, покинутих матерями у пологових будинках. Обвинувачені отримували хабарі в розмірі від 1 тис. 500 до 4 тис. дол. Всього злочинною групою отримано хабарів на суму понад 150 тис. грн., поінформували в Генпрокуратурі

Встановлено факти реєстрації в органах РАГСу Одеси дітей, незаконно усиновлених за підробленими медичними довідками про народження у пологовому відділенні Комінтернівської ЦРЛ. Довідки видавалися хабародавцям разом із дитиною двома обвинуваченими, зазначається в повідомленні.

Зокрема, слідством установлено жінку циганської національності, яка у червні 2010 року за підробленою довідкою зареєструвала хлопчика на своє прізвище, незаконно отримала соціальну допомогу від держави у сумі понад 10 тис. грн. у зв’язку з нібито народженням цієї дитини.

Тепер міру провини усіх трьох обвинувачених у цій кримінальній справі визначить суд, підкреслили в ГПУ.