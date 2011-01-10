У суді винним себе визнає лише один із поплічників Лозінського

Сьогодні під час чергового засідання в Дніпровському районному суді Києва завершено оголошення обвинувального висновку у кримінальній справі колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, оголошення резулятивної частини обвинувального висновку прокурором зайняло 1,5 години, після чого учасники судового процесу визначилися з подальшою процедурою ходу судового слідства.

Зокрема, планується допитати обвинувачених В.ЛОЗІНСЬКОГО, екс-прокурора Голованівського району Кіровоградщини Євгена ГОРБЕНКА, екс-начальника відділу міліції Голованівського району Михайла КОВАЛЬСЬКОГО, екс-єгеря Василя ПЕРЕПЕЛИЦЮ, потім постраждалих, свідків, експертів, дослідити матеріали справи та перейти перед прийняттям рішення у справі до судових дебатів.

Після закінчення оголошення обвинувального висновку головуюча у справі суддя Нелі ЛАСТОВКА запитала підсудних, чи визнають вони свою провину. На це, зокрема, В.ЛОЗІНСЬКИЙ відповів, що не визнає у повному обсязі, але готовий давати покази по всіх питаннях, які виникатимуть під час судового засідання і які цікавитимуть суд.

У свою чергу Є.ГОРБЕНКО зауважив, що винним себе також не визнає, а покази буде давати частково. Таку ж відповідь дав і В.ПЕРЕПЕЛИЦЯ з єдиною відмінністю, що покази буде давати.

Натомість підсудний М.КОВАЛЬСЬКИЙ сказав, що визнає себе винним у повному обсязі пред’явлених йому обвинувачень і готовий давати покази.

Також слід зазначити, що сьогодні на початку судового засідання журналісти, які були присутні в залі суду, були здивовані тим, що Є.ГОРБЕНКО перебуває не на окремій лаві в залі, як було під час попередніх судових засідань, а поміщений до «клітки» разом з В.ЛОЗІНСЬКИМ та В.ПЕРЕПЕЛИЦЕЮ.

Під час перерви на уточнююче запитання, яке було адресоване прокурору, хто, коли і з яких підстав змінив Є.ГОРБЕНКУ міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту, представник прокуратури зауважив, що це вирішує слідчий, але більше жодних деталей з цього приводу він повідомити не зміг.

В той же час адвокат В.ЛОЗІНСЬКОГО Віктор ГРИЦЮК зауважив, що, наскільки йому відомо, Є.ГОРБЕНКУ було змінено запобіжний захід напередодні нового року. У свою чергу в прес-службі Генеральної прокуратури пообіцяли найближчим часом з’ясувати і надати інформацію щодо обрання Є.ГОРБЕНКУ іншої міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня Дніпровський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи