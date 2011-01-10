Цього року на житлові субсидії претендуватимуть вдвічі більше людей

Згідно з прогнозними розрахунками, закладеними у бюджет 2011 року, кількість отримувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у поточному році має подвоїтися у порівнянні з попереднім.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

Зокрема, у 2010 році середньомісячна кількість отримувачів субсидій становила 605 тис. сімей. При цьому середній розмір щомісячної субсидії становив 164,10 грн., або 1969,2 грн. на рік.

У 2011 році, за даними Мінсоцполітики, кількість отримувачів житлових субсидій зросте до 1 млн. 291 тис. сімей, а середній прогнозний розмір субсидії складе 228,15 грн. на місяць, або 2737,90 грн. на рік.

Як роз’яснили у Мінсоцполітики, кількість в 1 млн. 291 тис. сімей є середньорічним показником. Насправді вже зараз, з урахуванням запровадження широкого інформування населення про спрощений порядок надання субсидій їх отримують вже понад 1,5 млн. сімей. Однак влітку, коли до платежів не включається плата за опалення приміщень, кількість сімей, що потребують цю допомогу держави, знижується, як свідчить статистика попередніх років, до 200-300 тис. сімей.

Всього у держбюджеті на 2011 рік на «надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» передбачено 7,0 млрд. грн., що на 1,1 млрд. грн. більше, ніж торік.

У відомстві запевняють, що закладених ресурсів цілком достатньо для забезпечення потреб соціально вразливих верств населення у даному виді соціальної допомоги від держави з урахуванням прогнозних змін тарифів на тепло та електроенергію протягом поточного року.

Як нагадали у прес-службі Мінсоцполітики, згідно з постановою Кабінету міністрів від 14 липня 2010 року, в Україні діє нова спрощена система надання житлових субсидій. У відповідності до неї, в Україні встановлений найнижчий в країнах СНД поріг відшкодування вартості послух ЖКГ для населення. Так, сім’ї, що складаються з пенсіонерів чи інших непрацюючих громадян, мають право сплачувати за комунальні послуги не більше 10% свого місячного доходу (інше компенсує держава), сім’ї працюючих громадян - не більше 15% свого місячного доходу.