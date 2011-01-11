Губернатор: економіка Львівщини на 60 відсотків тіньова

Економіка у Львівській області на 60 відсотків тіньова - заявляє голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк. Він готує зустріч з підприємцями та контролюючими органами, аби з’ясувати причини.

Декілька великих підприємств Львівщини, що є бюджетоутворюючими, не у повній мірі, або взагалі не сплачують податки, заявив Михайло Цимбалюк. А ще з області „тікають” найбільші платники податків, реєструючи юридичну адресу в інших областях. Отже губернатор ініціює зустріч з підприємцями та представниками контролюючих органів, аби дізнатися що потрібно для розвитку бізнесу в регіоні. Він також вважає, що одним із засобів «детінізації» економіки є реформування податкових органів.

Ініціатива обговорити проблеми підприємництва є слушною, каже Deutsche Welle голова Комітету підприємців Львівщини Ярослав Рущишин. За його словами, підприємці переводять податки у іншу область через загальний високий рівень корупції на Львівщині. „У східних регіонах легше, до платників податків на Львівщині занадто прискіпливий догляд. Б’ють фактично тих, хто на виду, а не тих - хто у тіні”.

Цифра у 60 відсотків – є цілком реальною, припускає Рущишин.

З ним погоджується і голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес. Він додає, що на Львівщині і у Львові абсолютно несприятливий підприємницько-інвестиційний клімат. У підприємців є часті непорозуміння з податковою та місцевою владою. А ще, на його думку, треба змінювати правила гри, коли підприємство повинно платити податки за місцем перебування, а не юридичної реєстрації.

Голова Асоціації упевнений, що тем для обговорення є чимало, бо в нових умовах, на його переконання, не готові працювати як влада, так і бізнес. Багато нових норм потребують роз’яснень. Підприємців, приміром, турбує, чи діятиме при голові ОДА дорадчий орган від підприємництва. І якщо так, то який механізм реалізації його рішень.