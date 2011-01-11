Директор банку привласнив більше півмільйона грошей клієнтів

Суворовський райвідділ міліції Херсона порушив кримінальну справу щодо директора одного з банків, який привласнив 528,272 тис. грн. коштів вкладників банку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МВС України у Херсонській області.

Згідно з повідомленням, одержавши кошти, директор банку запевнив вкладників, що зарахує гроші на депозитні рахунки, проте витратив їх на власні потреби.

Справу порушено за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 "Шахрайство" (карається позбавленням волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна) і ч. 2. ст. 366 "Службова фальсифікація" (карається позбавленням волі на термін від 2 до 5 років). Ведеться слідство.