За напад з ножем на міліціонера розшукують судимого за вбивство

У смт Овідіополь Одеської області старший дільничний уповноважений одержав ножове поранення під час перевірки перебування за місцем проживання громадянина, раніше судимого за скоєне вбивство.

Як повідомили сьогодні УНІАН у ЦГЗ УМВС України в області, «викликана на місце події бригада «швидкої допомоги» доставила постраждалого до Овідіопольської райлікарні, де співробітникові міліції було надано медичну допомогу. За словами лікарів, загрози життю дільничному інспекторові міліції не існує.

Оперативна група Овідіопольського РВВС вживає заходів із затримання зловмисника, який вчинив замах на життя співробітника РВВС, який був при виконанні службових обов`язків, відзначила представник ЦГЗ Ольга ЧЕБАН.

У ЦГЗ облУВС додали, що з 12 січня додатково для охорони громадського порядку на маршрути патрулювання в обласному центрі виходять 100 військовослужбовців міліціонерів із спеціального моторизованого полку міліції Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС України. Вони пройшли курс молодого бійця в учбовому центрі, теоретичну, бойову, фізичну і спеціальну підготовку, а також стажування несення служби з охорони громадського порядку.