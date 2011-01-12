Тернопіль ввів туристичний збір

Тернопільська міська рада запровадила туристичний збір.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте 5 січня на сесії міськради.

Як зазначено у рішенні, збір сплачуватимуть адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки чи квартири, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

Збір встановлено у розмірі 1% від вартості усього періоду проживання за вирахуванням податку на додану вартість. При цьому обумовлено, що у вартість проживання не включаються витрати на харчування та побутові послуги.

Від сплати туристичного збору звільнено осіб, які прибули у відрядження, інвалідів, дітей-інвалідів та осіб, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів, ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб, які прибули за путівками в санаторії та пансіонати, що знаходяться в області, і не встигли дістатися до пункту призначення.